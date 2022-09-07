Bekir Ağırdır oy oranlarını açıkladı: ‘Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil'

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan KONDA'nın eski Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

2023 seçimleri öncesi yapılan anketlerle ilgili açıklama yapan Ağırdır, "Yapılan anketlere baktığımda gördüğüm şey şudur. İktidar kaybetmeye devam ediyor. Ama o kaybediş yavaşlamış durumda. Belli bir eşikte direniyor. Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil. Oranlarda yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz" dedi.

Ağırdır "Anketler evet bir eğilimi gösterir ama sayılar illa seçim olsaydı bu sayı gerçekleşecekti anlamında da almamak lazım. Yani anketler arabanın dikiz aynası yaşadıklarımız, belleğimiz ama arabanın farı diyelim. Bütün bir yolu nasıl yürüyeceğimiz hala şoförün marifetine bağlı. Siyasi aktörlerin yapacaklarına bağlı" diye konuştu.