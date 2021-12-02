Bekara ev kiralamayan ev sahibine uyarı cezası

Bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan kişinin başvurusu sonrası ev sahibine ayrımcılık gerekçesiyle uyarı cezası verildi.

Kırklareli'nde yaşayan bir kişi, internette gördüğü kiralık ev ilanı için ilan sahibini arayıp evi kiralamak istediğini belirtirken, "erkeklere ve öğrencilere ev yok" yanıtını aldı.

Bu yanıtın ardından kiralık ev arayan yurttaş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

Başvuru sonrası TİHEK tarafından verilen kararda, "Somut olayda başvurana medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcı muamelede bulunularak, başvuranın hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanması engellendiğinden, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır" denildi.

TİHEK, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yapıldığına işaret ederek ev sahibine 4 bin TL idari para cezası verdi, bu cezayı uyarı cezasına çevirdi.arar verdi.