Konut fiyat endeksi tarihinin en yüksek artışı yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı. 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,5 oranında arttı. Konut fiyatlarının Eylül ayındaki yıllık bazda 35,51 oranındaki artışıyla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışı yaşandı.

Yeni olmayan konutlarda yıllık artış yüzde 33,9 seviyesine yükselirken, yeni konutlardaki yıllık artış yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Eylül ayında bir önceki aya göre, İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da yüzde 3,2 ve İzmir'de yüzde 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 30,9 ve İzmir’de yüzde 34,8 oranlarında artış gözlendi.