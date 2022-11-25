Bekaert'in Kocaeli'ndeki fabrikasında grev kararı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulu bulunan Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine işçiler grev kararı aldı. Grev kararı bugün fabrika girişine asıldı ve işverene 13 Aralık’a kadar süre tanındı.

ANKA'dan Sefa Gardiyanoğlu'nun haberine göre DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve yaklaşık 400 işçiyi ilgilendiren Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulu bulunan Bekaert fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Geçen ağustos ayında başlayan görüşmelerde işveren ve sendika yönetimi idari maddelerde uzlaşmasına rağmen ücret konusunda sendika istediğini alamadı. 43 lira olan saat ücretlerine ilk 6 ay için seyyanen 28 lira artı yüzde 40 zam yapılması gerektiğini talep eden Birleşik Metal İş Sendikası; refah payı, bayram ikramiyesi ve erzak yardımı gibi taleplerini de işverene iletti. İşveren ise TÜİK’in enflasyon verilerini gerekçe göstererek sendikanın taleplerine yanıt vermedi.

Sendika ve işveren arasında yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmaması üzerine Birleşik Metal İş Sendikası grev kararı aldı. Grev kararı bugün fabrikanın girişine asıldı. Anlaşma sağlanamaması halinde işçiler 13 Aralık’ta greve başlayacak. Grev yazısın asılması öncesinde Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik işçilere şu konuşmayı yaptı:

"İşveren temmuz ayından beri süreci uzatıyor. İşveren yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 yerine, resmi enflasyon rakamı olan yüzde 85'i kabul ediyor. Peki biz hangisini kabul edeceğiz? İşveren resmi enflasyonu baz alacağız diyor. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir. Bu işçi eğer Bekaert fabrikaları içerisinde üretimle birinci sıraya çıkardıysa 36 fabrika arasında en iyi ücreti olan fabrika ile mukayese edilerek hakkı verilmelidir. Yöneticiler, Avrupa’da aynı pozisyonlarda olanlarla aynı ücretleri alıyor. Bindikleri arabalar, yedikleri içtikleri, maaşlar Avrupa’daki yöneticilerle aynı. 36’ncı sıradan birinci sıraya getiren kim? Bu koşulları yaratan işçi yaptığı işin karşılığını fazlasıyla hak ediyor. İşveren, oturalım sulh içerisinde bu toplu sözleşmeyi yapalım demezse 13 Aralık’ta grevdeyiz. Grev kararını asacağız. Evine ekmek götüren işçi için, doğmuş ya da doğacak olan çocuğunun rızkı nafakasıdır. Bizim için kutsaldır. Bizim için şereftir. Siyasilerin bile kabul ettiği, hiç kimsenin inkâr etmediği, sahte enflasyona kurban etmeye çalışan ama koşulları buradan çok ileride olan beceriksiz yöneticilerin utanç vesikasıdır. Ama bizim namusumuz. Bu işçinin namusu, alnının teridir. Merak etmesinler, daha önce yaptık, daha büyük başarılarla, kararlılıkla ve inançla bu mücadeleyi yürütürüz. İşveren bunu böyle bilsin. Grev ilanından sonra işveren kendi değerlendirmesini yaparak koşulları daha iyiye getirir. İnancımız tam. Umarım işveren aklını başına alır. İşçilerin yüzünün güleceği bir toplu sözleşmeyi ortaya çıkarır."