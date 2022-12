Bekaert işçilerine yeni yıldan beklentilerini sorduk: 'Emeğin hükmettiği bir Türkiye'

Kocaeli'de DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler Erdoğan'ın yasağına rağmen grevlerini 11. gününde kararlılıkla sürdürüyorlar.

İşçilere grevdeki son durumu, yaklaşan yeni yıldan beklentilerini ve asgari ücrete ilişkin görüşlerini sorduk. İşçilerden Hüseyin Bekar yeni yılda "çocuklarına harçlık verebilen babaların olduğu" bir ülke dileğini ifade ederken, Şenol Çeviker AKP'siz ve emeğin hükmettiği bir Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi. Sabahattin Akbıyık da 25 yıllık bir işçi olarak geçinemediğini vurguladı, işçilerin yaşam standartlarının yükseldiği, sağlıklı bir yıl diledi.

İşte işçilerin soL muhabirine anlattıkları:

'AKP'siz bir yeni yıl diliyorum'

Şenol Çeviker (Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Mali Sekreteri):

22 yıldır Bekaert’ta çalışıyorum. Bekaert’ta çalıştığım süre boyunca hep eylemlilikle, örgütlü bir mücadeleyle başarılı olduk. Grevin 10’uncu günü de olsa 310’uncu günü de olsa aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizden hiç şüphemiz yok. Arkadaşlar olarak moralimiz yüksek. Hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

(Yeni yıldan beklentileriniz nedir?) Genelde siyaset yapmak istemiyorum ama arkadaşlarıma sadece şunu söylüyorum ‘Size hangi partiye oy vereceğinizi söyleyemem ama hangi partiye vermeyeceğinizi söyleyebilirim. 20 senedir yaşadıklarıma bakınca ülkemize AKP’siz bir yeni yıl diliyorum. Ve emeğin yüceltildiği, emeğin hükmettiği bir Türkiye’de yaşamayı arzuluyorum.

(Asgari ücret) Sıkında söylenecek hiçbir şey yok. 8500 liranın alım gücünün ne olduğuna dair şu an cümle kuramıyorum. Sefalet ücreti. Komik bir rakam.”

'25 yıllık bir çalışan olarak, geçinemiyoruz'

Sabahattin Akbıyık:

25 yıldır Bekaert’ta çalışıyorum. Ayın 13’ünde grev kararını uygulamaya geçirdik, gecesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasaklama geldi. Sendika olarak anayasal hakkımız olduğu için bu greve çıktık tüm arkadaşlarla beraber. Ve bugün grevin 11. Günü.

Aynı şekilde devam ediyor grevimiz. Yönetimden toplantı beklentimiz tabii ki her gün var. Biz bunu greve çıkmadan da bekliyorduk. Ama böyle bir anlaşma yoluna gidilmedi.

Bizim taleplerimiz ortada. Biz bu sözleşmede her iki yılda olduğu gibi bir zam talebinde bulunmadık, eriyen maaşlarımızın güncellenmesini istedik. Dün açıklanan asgari ücret ortada. Şu an maaşlarımız asgari ücretin altına düştü. Yani 400 çalışanımızın yarısı şu an ikramiye içerisinde olduğu halde asgari ücretin altında maaş alıyor. Yani rakamlar çok kötü. Tamam ekonomik kriz var, bunun yanında global bir şirkette çalışıyoruz, kadroluyuz, dünya çağında bir prestijimiz var… Ben kendi adıma söyleyeyim 25 yıllık bir çalışan olarak, geçinemiyoruz. Benim bir çocuğum üniversitede okuyor, tıp fakültesi öğrencisi. Benim gibi birçok arkadaşım var çocuğu üniversitede okuyan, başka şehirde okuyan.

Ekonomik anlamda çok dar boğazdayız. Aldığımız ücretler ortada. Biz bunun güncellenmesini, iyileşmesini istedik. Sonuç itibariyle şu an grev 11. gününde bekliyoruz.

(Yeni yıl) 2023 tabii ki en başta barış, huzur getirsin. Ekonomik anlamda bir iyileşme gelsin ülkemize de. Sonuçta her şeyin başı sağlık diyoruz. Ama bunun yanı sıra istihdam, ekonomi, para… Biz şu an işimizin devamı ve yaşam standardımızın iyileşmesi için buradayız. Herkese ben sağlık ve sonra da para diliyorum.

'Çocuğuna harçlık verebilen babaların olması temennimiz'

Hüseyin Bekar (Birleşik Metal İş Sendikası Bekaert İşyeri 2. Temsilcisi):

Grev ilk günkü gibi aynı kararlılıkla, aynı kor ateşle, 400 arkadaşın da aynı, tek yumruk şeklinde devam ediyor.

İşverenle bir temasımız yok. Yılbaşını burada geçirme ihtimalimiz de var. Temennimiz iyi bir yıl olması, bütün işçiler adına bol paralı, ekonomisi iyi, çocuğuna harçlık verebilen babaların olmasını temennimiz. Sahte enflasyonların olmamasını, alım gücünün yüksek olduğu bir yıl temenni ediyoruz inşallah.

Asgari ücret görünmeyen enflasyona göre çok düşük kaldı. Asıl halkı etkileyen gıda enflasyonu. … Kocaeli’de ev kiraları 4 bin 5 bin lira. Yarısını kiraya verirsen çoluğa çocuğa harçlık vereceksin. Ne kadar yetecek? Evlerin giderleri var, elektrik parası, doğalgaz parası. … Bunun yolu sendikalaşmadan geçiyor, özellikle sarı sendika olmayan sendikalara üye olmaktan geçiyor. Örgütlülük ne kadar çok olursa asgari ücret çalışanı daha az olur. … Asgari ücret asgari ücret olarak kalmalı, asıl ücret olmamalı bence.