Bekaert işçileri yarın greve çıkıyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler yarın (13 Aralık) greve çıkıyor. Kocaeli’de bulunan ve lastik teli üreten Belçika sermayeli Bekaert fabrikasında Temmuz ayında bu yana süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yoksulluk sınırının altında bir ücret teklif etti.

Teklifi kabul etmeyen Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri grev kararı aldı.

400 işçi şalter indirecek

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Aylardır süren görüşmelerde, işverenin işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun bir ücret teklifinde bulunmaması nedeniyle grev kaçınılmaz oldu. Tüm yurttaşlar gibi işçiler de son bir yılda şiddetli bir yoksulluk içine girdiler. Ardı ardına yapılan zamlar işçilerin alım gücünü alabildiğine düşürdü ve reel ücretler eridi. İşçiler yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle yaşamaya zorlanmaktadır. Enflasyonun da gerçeğin çok altında açıklanması ve ücret artışlarında enflasyonun baz alınması işçilerin ücretlerinde gerçek bir artışa yol açmamaktadır. İşçilerin bu ücretlerle yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle, 400 Bekaert işçisi yarın (13 Aralık) saat 13.00’da greve çıkıyor. Tüm emek dostlarını grev halayımıza bekliyoruz” denildi.