Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Buna göre, Ocak-Haziran 2022 döneminde 55 bin 194 lira olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık 2022 döneminde 80 bin 64 liraya yükselecek.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya dair resmi açıklama yapması bekleniyor.