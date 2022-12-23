'Bedelli askerlik ücreti 150 bin lira olacak'

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından bedelli askerlik ücretinin 150 bin liranın üzerine çıkacağını aktardı.

Bedelli askerlik ücretinin yükselmesi beklentisinden dolayı müracaatların arttığını belirten Aydemir, eğitim kapasitesinden kaynaklı olarak ise kimi yurttaşların bedelli askerlikten yararlanamayacağını ifade etti.

Aydemir'in "Bedelli kuraya kaldı; ücret 150 bin olacak" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak."