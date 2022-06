Bedelli askerlik affının ayrıntıları belli oldu

Askeri Ceza Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Toplam 20 maddeden oluşan teklifte, 550 bin yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi de yer alıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 2019 yılında kabul edildi. Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiler bedelli askerlik kapsamı dışında tutuldu. Bedelli askerlikten yararlanamayan ve sayıları 550 bin kişiye ulaşan gençler üç yıldır af bekliyordu.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, bedelli askerlik başvurusunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemelerini yapmayanlar bedelli askerlikten yararlanamayacaklar.

Her yıl için 9 bin 417 lira ek ödeme

Bedelli askerlik ücreti şu an 56 bin 506.80 TL olarak uygulanıyor. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacaklar. Hesaplamada, gecikilen her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek. Yılı aşan günler izleyen yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, 56 bin 506 TL 80 kuruşa ilave olarak, mevcut katsayı üzerinden her yıl için 9 bin 417 TL 80 kuruş ek ödeme yapacaklar. Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek.

Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.