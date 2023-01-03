Memur maaş zammına endekslenen ve yılda 2 kez artan bedelli askerlik ücreti yeni yılda temmuz ayına kadar 100.080 TL oldu.
Bedelli askerlik 100 bin 80 lira oldu
Bedelli askerlik ücreti yeni yılda 100.080 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Bedelli askerlik 100 bin 80 lira oldu
Bedelli askerlik ücreti yeni yılda 100.080 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Memur maaş zammına endekslenen ve yılda 2 kez artan bedelli askerlik ücreti yeni yılda temmuz ayına kadar 100.080 TL oldu.