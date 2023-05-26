Bebeği istismar sonucu yaşamını yitirmişti: 'Anne mahkumlar tarafından yakıldı' iddiası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki yaşındaki Nisanur Ö.'nün, Furkan Sevinç tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Nisanur Ö.'nün annesi Meryem Ö, olayın ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Meryem Ö.'nün dün cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından üzerine kolonya dökülerek yakıldığı öne sürüldü.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan Meryem Ö. cezaevi nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meryem Ö., hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

İstismarla suçlanan şüpheli öldü, iki polis ve bir bekçi tutuklandı

Öte yandan cinsel istismar şüpheli olarak İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişiden biri olan Metin Sucu, Zonguldak'a getirilirken öldü.

Ölümün "işkence sonucu meydana geldiği" ileri sürülürken olayın ardından gözaltına alınan iki polis ve bir bekçi tutuklandı.