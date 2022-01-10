Bebeğe Viking Kralı Ragnar'ın ismini verdi

Diyarbakır'da Güven Arslan, yeni doğan oğluna Ragnar ismini verdi.

"Eskiden beri Viking filmlerini, çizgi filmlerini izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ragnar'ın filmdeki karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti. Harikaydı, çok beğenmiştim" diyen Güven Arslan, DHA'ya yaptığı açıklamada isim koyma sürecine ilişkin "Aynı zamanda çok yakışıklıydı. İzlerken de hayal ediyordum. 'Acaba benim de böyle bir oğlum olsaydı, karizma olsaydı' diye düşünüyordum. Ağabeyimle isim konusunu konuşuyorduk. Ragnar'a müsade edilse ismini 'Ragnar' koyabileceğimi söyledim, o da olabileceğini belirtti. Daha sonra ağabeyim nüfus memuru olan bir arkadaşını aradı. O da 'W, X ve Q' harfi olmadığı sürece sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu haberi alınca çok sevindim" ifadesini kullandı.