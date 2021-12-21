BDDK'dan kur uyarısı: Suç duyurusunda bulunulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bir açıklama yaptı, 'olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu' öne sürdü.

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün akşam döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası açıklamada bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir."

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