Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün akşam döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası açıklamada bulundu.
BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
BDDK'dan kur uyarısı: Suç duyurusunda bulunulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bir açıklama yaptı, 'olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu' öne sürdü.
Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün akşam döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası açıklamada bulundu.
BDDK'dan yapılan açıklama şöyle: