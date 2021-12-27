Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun gerekçesi ise "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar" iddiası oldu.
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
BDDK'dan 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu: İşte yeni liste
BDDK yeni bir suç duyurusunda bulundu, listede 26 isim yer aldı.
Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun gerekçesi ise "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar" iddiası oldu.