BDDK'dan 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu: İşte yeni liste

BDDK yeni bir suç duyurusunda bulundu, listede 26 isim yer aldı.

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunun gerekçesi ise "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar" iddiası oldu. 

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BDDK'nin suç duyurusuna tepki: Susturamazsınız