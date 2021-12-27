BDDK'dan 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu: İşte yeni liste

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesi ise "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar" iddiası oldu.