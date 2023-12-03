BDDK personeline aylık 45 bin lira 'İstanbul’da yaşam daha zor' tazminatı

TBMM’de görüşülen ve ekonomi ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifine AKP Milletvekilleri Orhan Erdem ve Necmettin Erkan’ın önergesi ile son dakikada yeni bir madde eklendi.

Buna göre Ankara’dan İstanbul’da bulunan finans merkezine taşınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 400 uzman personeline “Hayat Pahalılığı” tazminatı olarak ayda 45 bin lira ek ödeme yapılacak. “İstanbul’da yaşam koşulları daha zor” gerekçesiyle ödenecek bu tazminattan bir süre öncesine kadar Merkez Bankası Başkanı olan ve 5 ay önce BDDK Başkanlığı’na atanan Şahap Kavcıoğlu da yararlanacak.

Sözcü’de yer alan habere göre, en düşük uzman maaşının 40 bin lira civarında olduğu öğrenilirken yeni önergenin gerekçesiyse “BDDK, İstanbul’a taşındı ve personel için lojman imkanı yok. Kiralar yüksek ve maaşlar da Ankara’ya göre yetersiz kaldı. Uzman personel özel sektöre kaçıyor” ifadeleriyle açıklandı.

İstanbul Finans Merkezi’nin bulunduğu Ataşehir’de 1+1 ve 3+1 kiralık dairelerin fiyatları, 14 bin liradan 40 bin liraya kadar değişiyor.

Önergeyi değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Kamu personel rejimi altüst edildi. Ne ölçü kaldı ne bir şey” derken MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da “Bu düzenleme benzer talepleri de gündeme getirir. Önümüzdeki dönemde Hazine Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar böyle bir hazırlık yapmalı, diğer çalışanlarımızın da hakkıdır” diye konuştu.