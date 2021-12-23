BDDK 'dış güç' JP Morgan'a danışmanlık izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), JPMorgan Chase Bank NA İstanbul Şubesi'ne JPMorgan Chase & Co'nun doğrudan veya dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine destek/danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, JPMorgan Chase Bank İstanbul Şubesi, bu kuruluş ve iştiraklere; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin belge düzeni, referans niteliğinde fiyat belirleme gibi operasyonel destekler, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması, yerel mevzuat, uyum, vergi, hukuki konular ve müşteri tanı süreçleri konularında destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek.

JP Morgan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla başvurduğu 'dış güçler' argümanın muhataplarından olarak biliniyor. Geçtiğimiz dönmelerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu JP Morgan hakkında soruşturma başlatmıştı. BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattığını ifade ederken, SPK, JP Morgan'un yayımladığı raporun, yanıltıcı içerikleri nedeniyle, hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.