BDDK Başkanı'ndan kredi kararına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk Lirası olarak alınacak ticari kredilerle ilgili yapılan düzenleme hakkında açıklama yaptı. BDDK'nın Cuma günü yayınladığı kararla, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben kredi kısıtlaması kararıyla ilgili "Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makro-ihtiyati tedbirdir" dedi.

Kararın enflasyonun kontrol altına alınmasını yardımcı olacağını belirten Akben, "Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.