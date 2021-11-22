BBVA'nın Garanti Bankası hevesi: Ucuz emek gücü, büyük kâr oranı

Garanti BBVA’nın yüzde 49.85’ine sahip olan İspanyol BBVA, geri kalan yüzde 50.15 hisseyi de geçtiğimiz Cuma kapanış fiyatının yüzde 15 üzerinde, 12,20 TL’den satın almak istediğini açıklaması piyasalarda heyecan yarattı. Bazı ekonomistler tarafından bu yatırımın özellikle kurdaki dalgalanmalar ve faiz tartışmalarının getirdiği yabancı yatırımlardaki durgunluk ve risk algısını kırmaya da yol açabileceği şeklinde yorumlar yapılırken, aslında her krizde olduğu gibi Türkiye’deki bu kriz de yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından bir fırsat olarak görülüyor. TL’nin değer kaybı yabancı yatırımcılar için TL cinsinden hisseleri daha ucuza kapatabilme imkanı doğurmuş oldu. Garanti BBVA’daki pay alım teklifinin arkasında da oluşan bu fırsat yatıyor.

BBVA 2010 yılında Garanti Bankası’nın yüzde 25’ini 5,8 milyar dolar, 2015 yılında yüzde 14,89’unu 2.7 milyar dolar ve 2017 yılında yüzde 9.95’ini yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek almıştı. Toplamda yüzde 49,85’ine 9,5 milyar dolara sahip olan BBVA açısından, kalan yüzde 50.1’e 2,57milyar dolara sahip olmak gayet uygun görünüyor. Kaldı ki sadece bu hafta dolardaki yükseliş ile ödeyeceği tutar şimdiden 2,3 milyar dolara geriledi.

BBVA açıklamasına göre isteyen tüm pay sahipleri resmi onay sürecinin ardından bu fiyattan ellerindeki hisseleri BBVA’ya devredebilecekler. Haberin ardından Borsa İstanbul’da başta bankalar olmak üzere tüm şirket hisselerinde sert yükseliş görüldü.

Garanti BBVA hisse senedinde 12,20 fiyatında bir taban oluşacak. Çünkü bu fiyatın altına düşerse buradan alanlar için sürecin sonunda, muhtemelen bir kaç ay içerisinde BBVA’ya bu hisseleri 12.20’den satma imkanı doğacak. Bu aynı zamanda diğer banka hisselerinin değerlemeleri için de bir örnek oluşturacağından piyasa katılımcıları onların da değerlerinin çok düşmeyeceğine oynuyor. Ayrıca diğer yabancı ortaklı şirketlerin ana ortaklarının da hisselerini geri almak üzere benzeri bir tavır alabileceği düşünülüyor. Zira TL cinsi tüm varlıklar dolar cinsinden çok ucuz. İşte bu sebepler ile zaten “dolar bazında düşük kaldı” denilerek döviz yükseldikçe alınan hisse senetlerin pazartesi günü yükselişini daha da sertleştirdi.

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere Garanti Bankası’nın hisselerinin yüzde 6,70’si yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 5,10’u yerli kurumsal yatırımcılara ait. Geri kalan yatırımcılar ise yabancı kurumsal yatırımcılar, yani yabancı fonlar, yatırım kuruluşları ve diğerlerinden oluşuyor. Eğer bu yüzde 6.7’lik yerli yatırımcılardan biri ya da bankalara yatırım yapan fonların pay sahiplerinden değilseniz kısaca söyleyelim: Sizlik bir durum yok. Bu satın alma özünde bir takım sermaye sahipleri ile başka bir takım sermaye sahiplerinin kendi aralarında pay değiş tokuşundan başka bir işlem değil. Ancak bu servet değişimi, yerli ve yabancı sermayedarları heyecanlandırdığı ölçüde, özellikle AKP’nin ilk dönemine damgasını vuran, kur ve faiz tartışmalarında ülkenin bugüne gelmesinin de ana sebebi olan özelleştirmelerle gelen ülkeye sıcak para girişine ve sermaye hareketlerine bağımlılığı artıran sürecin güçlenerek devam etmesine, halkın cebine kaşıkla verilenin kepçeyle geri alınmasının yolunun daha da fazla açılması ihtimaline işaret ediyor. Bu nedenle de emekçilerin cephesinden bakınca bu değiş tokuştan umutlanmak mümkün değil.

Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın bir çok noktasında şubesi bulunan BBVA, muhtemelen en ucuz ve nitelikli iş gücünü Türkiye’de istihdam ediyor. Bu da tam olarak sermayenin ve hükümetin Türkiye’yi ucuz iş gücü cenneti yapma projesinin net sonucu. BBVA verilerine göre dünyada 6344 şube ve 113 bin çalışanı bulunan bankanın 894 şubesi ve 18654 çalışanı Garanti BBVA bünyesinde bulunuyor.

Garanti BBVA’nın grup içerisindeki kar oranları da önemli bir yere sahip durumda. Geçtiğimiz sene grubun tüm kârının yaklaşık yüzde 15’i Türkiye’den elde edilmişti. Özellikle salgın döneminde grubun diğer ülkelerdeki elde ettiği kârlar daha makul seviyelerde artarken Garanti BBVA’da kurdaki dalgalanmaya rağmen karlar ciddi oranlarda artmaya devam etti. 2021’in ilk 9 ayında geçtiğimiz seneye oranla tam yüzde 73 artışla 9 milyar 72 milyon lira kar edildi, bu durum yeni bir rekor kapıda olduğuna işaret ediyor.

Banka içerisinde bu servet değişimi işlemi ise genel müdür Recep Baştuğ tarafından Garanti BBVA’nın grup içerisindeki önemine işaret edilerek duyuruldu. Yapılan duyuruda banka emekçilerine “güven veriyoruz, iyi çalışıyoruz, aynen devam” mesajı verilirken, yüksek enflasyon ile birlikte iyice baskılanan ücretler konusunda ise banka yönetimi sessiz kalmaya devam ediyor. Bu durum bankanın emekçileri tarafından banka yönetiminin artan karlara rağmen geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği maliyetleri minimize etme stratejisinin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.