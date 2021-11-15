BBVA, Garanti Bankası'nın tüm hisselerini istiyor

Garanti Bankası’nın yüzde 49,85’ine sahip olan İspanya kökenli BBVA, bankanın geri kalan hisselerini almak için gönüllü pay alım teklifinde bulundu.

Kamu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) yapılmasına karar verdi.

Garanti Bankası'nın toplam sermayesinin yüzde 49,85’ini temsil eden 2 milyar 93 milyon 700 bin adet paya sahip olan BBVA'nın gönüllü pay alım teklifi, mülkiyetinde bulunmayan tüm paylara yönelik.

BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL ödeme yapılacak.