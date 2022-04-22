BBP'li Destici'den Esad açıklaması: Aracı olmamız konusunda teklif geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini tasvip etmediğim gibi elbette Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir" diyen Destici, "Bunun şartı, Suriye'de iç savaşın bitmesine, toprak bütünlüğüne katkı sağlayacaksa, tek başına Suriyeli mültecileri Suriye'ye gönderme konusunda bir katkı sağlayacaksa yine görüşülmelidir" ifadesini kullandı.

"Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esad ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle, hükümetle, Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi" iddiasında bulunan Destici, "İçlerinde Esad rejimine yakın olan gruplar hatta Türkmenler de var. Bazı siyasetçilerden de orayla ilişkide bulunan, Suriye'deki birtakım yetkililerden de bize böyle bir görüş geldi. Biz yine burada devletimizle, hükümetimizle, Dışişlerimizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü biz devletimizi ve milletimizi önceleriz" ifadesini kullandı.