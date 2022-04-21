CHP'li belediye başkanı iftarda saldırıya uğradı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediyenin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırıda aldığı yumruk darbeleriyle Akay'ın suratında yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Akay'a saldıran kişilerin henüz kimliği tespit edilemedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akay, “Beni ve sağlığımı merak etmeniz üzere sizlere açıklama yapma gereği duydum. Gün aşırı gerçekleştirdiğimiz iftar yemeklerimizin bugünki Dağlıoğlu Mahallesi programında tarafıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu Ramazan ayını geçirdiğimiz bu günlerde öfkeyle yapılan bu hareketi üzüntüyle karşılıyorum. Elbette yapmış olduğumuz hizmetlerden rahatsız olanlar olacak, olmaya devam edecek ancak bunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" ifadesini kullandı.