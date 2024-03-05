BBP'den trafik kazasında yaralanan Destici'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin içerisinde bulunduğu otomobil, öğle saatlerinde Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu makam aracının, Reşadiye-Tokat karayolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kazada, Destici ve araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. Destici ve Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BBP'den açıklama

Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Destici'nin son durumu hakkında BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı açıklamada bulundu.

Çomaklı, Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ayağında çatlak ve kafa bölgesinde yaralanmalar oluşmuştur. Araçta bulunan Sayın Genel Başkanımız ve beraberindeki heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanın daha vahim sonuçlar doğurmamasına şükrediyoruz. Genel Başkanımız şu an müşahede altında olup doktorlarımızın son incelemeleri ve verecekleri rapor doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.