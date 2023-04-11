BBP’den gazetecilere 'nakit ödeme' teklifi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Antalya Kepez teşkilatı, gazetecilere yolladığı basın davetiyesinde fiyat tarifesi çıkardı, toplantıya katılacak kuruluşlara ödeme yapılacağını belirtti.

Davette yerel gazetelere bin 500, yerel televizyonlara 2 bin 500, ulusal televizyon ve gazetelere ise 5 bin lira ödeme yapılacağı kaydedildi.

BBP'nin mesajına Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD) tepki geldi.

ÇGD Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada basına davete katılmak için para teklif edilmesinin “sağduyu ve ahlakı ayaklar altına almak” olduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu davet, gazeteciliğe yönelik en aşağılık saldırılar arasında yerini almıştır” denildi.

Derneğin açıklaması şöyle:

"BBP Kepez Teşkilatı, bazı partililerin partilerinden istifa edeceklerini bildirmek üzere düzenleyeceği basın toplantısına davet ettiği gazetecileri, toplantıya katılmaları halinde ve çalıştıkları yayıncı kuruluşa göre tasnif ederek, bir “nakit ödeme tarifesi” ile ödüllendireceğini bildirmiştir. Sağduyunun, ahlakın ayaklar altına alındığı bu davet gazeteciliğe yönelik en aşağılık saldırılar arasında yerini almıştır. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi üyeleri; bu ahlaksızlığın ‘münferit bir cehaletten kaynaklanmadığını’ biliyoruz. Bu ahlaksızlık; gazetecilere, gazetecilik mesleğine yönelik sistematik bir yaklaşımın eseridir."