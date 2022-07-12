BBP seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği bayramlaşma programında konuştu.

Gelecek seçimlere ilişkin konuşan Destici, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karşısında olduğuna, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemden bahsettiğine değindi. Destici şöyle devam etti:

"Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var, yani ortak bir cevap yok. Mesela Suriye konusunda Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ya da Akşener'in aynı düşünmediğini hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve ekonomi konusunda da aynı düşünmediklerini, tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Temel konularda asla bir mutabakata varamadıkları açık ve net bir şekilde gözüküyor. Yani Anayasa'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemi yazmasına rağmen 'Biz parlamenter sistemle Türkiye'yi yöneteceğiz.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun için önümüzdeki seçimlerde inşallah BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır."