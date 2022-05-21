BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı'yla ilgili açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, "2023 Haziran seçimlerine giderken BBP olarak durduğumuz yer net. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak; Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanması noktasında elinden gelen bütün gayreti en yüksek düzeyde gerçekleştirecek" dedi.

DHA'nın haberine göre BBP Genel Başkanı Destici şunları söyledi:

"Türkiye durup dururken ‘İsveç ve Finlandiya NATO’ya alınmasın’ demedi. Özellikle İsveç ve kısmen Finlandiya bugüne kadar PKK, PYD, YPG terör örgütü başta olmak üzere Türkiye’nin aleyhinde mücadele eden Türk Devleti’nin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletin birliğine, istiklaline ve istikbaline kastetmiş terör örgütü mensuplarına hep kucak açtı. Elbette ki Türkiye bunu unutmuş ve karşılıksız bırakacak da değil. İşte şimdi zamanı geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Cumhurbaşkanı'mızın ağzından İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi için terör örgütlerine verdiği desteği kesmesini ve Türkiye’ye uyguladığı bu ambargoları kaldırmasını şart olarak koştu. Bizce de çok doğru bir adım attı. İsveç ve Finlandiya bu tavırlarından vazgeçmediği sürece ve özellikle garanti demiyorum, çünkü daha önce defaten garanti verdiler; bunların hiçbirisi yerine gelmedi. Somut adımlar atarak Türkiye’nin bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesine 'evet' dememelidir ve demeyecektir. Doğru olan da budur.

Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için de elbette ki bütün arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle elimizdeki bütün imkanları kullanarak, BBP’nin 30 yıllık tecrübesini ortaya koyarak inşallah biz BBP ve Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerden başarıyla çıkması için elimizden gelen bütün gayreti ve saha çalışmalarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğiz."