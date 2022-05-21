BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı'yla ilgili açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Destici, "2023 Haziran seçimlerine giderken BBP olarak durduğumuz yer net. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak; Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanması noktasında elinden gelen bütün gayreti en yüksek düzeyde gerçekleştirecek" dedi.
DHA'nın haberine göre BBP Genel Başkanı Destici şunları söyledi: