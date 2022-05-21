CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Maltepe mitinginde konuşacak.
Miting öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla hazırlanan sahne sosyal medyada "adaylık sinyali" olarak yorumlandı.
Patronların Ensesindeyiz
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sinyali gibi adım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da düzenleyeceği mitingin sahnesi adaylık sinyali olarak yorumlandı.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Maltepe mitinginde konuşacak.
Miting öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla hazırlanan sahne sosyal medyada "adaylık sinyali" olarak yorumlandı.