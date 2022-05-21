Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sinyali gibi adım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da düzenleyeceği mitingin sahnesi adaylık sinyali olarak yorumlandı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Maltepe mitinginde konuşacak.

Miting öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla hazırlanan sahne sosyal medyada "adaylık sinyali" olarak yorumlandı.