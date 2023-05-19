BBP Genel Başkanı Destici: Yüzde 5,2 oy Oğan'ın değildir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığında, 14 Mayıs'taki seçimleri gazetecilere değerlendirdi.

Destici, 14 Mayıs'taki seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu savunarak, şöyle dedi:

"Herkesin ortak olduğu bir nokta var, o da Sinan Oğan'ın aldığı 5,2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların bir kısmı evet o ittifakındır ama o oyların daha çoğunluğu onların değildir. Tepki oylarıdır. Bunun bir kısmı Memleket Partisi'nin oylarıdır, Muharrem İnce'nin oylarıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki oylarıdır. Bu oylar tamamen onların cebindeki oylar değildir. O oyların önemli bir kısmı da ne yaparlarsa yapsınlar, zaten Cumhur İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayına gelecektir."

Bir gazetecinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde kendisine yardımcılık vermesi konusunda bir görüşme olup olmadığını sorması üzerine Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla da bu konular şu ana kadar hiç konuşulmamıştır. Bizim bütün hedefimiz şu anda ikinci tur seçimlerini en az mevcut durumu koruyarak kazanmaktır. Yani bizim tamamen hedefimiz budur. Dolayısıyla da bu konu hiç gündemimizde olmamıştır" ifadelerini kullandı. (AA)