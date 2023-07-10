BBC'deki çocuk istismarı skandalı: Sunucu görevden uzaklaştırıldı

İngiliz BBC kanalında görevli ünlü bir sunucunun bir çocuğa para karşılığında "cinsel içerikli fotoğraf çekilmeyi" teklif ettiğine dair iddiaların ardından kanal içinde yeni gelişme yaşandı.

The Sun'da yer alan habere göre, iddiaların ardından söz konusu sunucu görevden uzaklaştırıldı ve iddialar hakkında kanal içinde acil inceleme başlatıldı.

BBC yöneticilerinin ayrıca konuya ilişkin bugün polisle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

İddialara konu olan sunucu suçlu bulunursa, 14 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Sunucuya, aynı zamanda uygunsuz görseller oluşturmak ve bulundurmaktan 10 yıl hapis cezası verilebilir.

İngiltere Adalet Bakanı Alex Chalk, Sky News'a yaptığı açıklamada, kanalla polis arasında görüşmelerin gerçekleşeceğini doğrulayarak, BBC'nin iddiaları nasıl ele aldığına dair incelemelerin de başlatılması gerektiğini kaydetti.

Londra polisi, dün iddialara ilişkin BBC'yle temasa geçildiğini doğrulamıştı.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, ismi verilmeyen ünlü bir BBC sunucusu, cinsel içerikli fotoğraf karşılığında bir çocuğa 35 bin sterlinden fazla para teklif etti.

Çocuğun ebeveynlerinin durum ortaya çıkınca 19 Mayıs tarihinde BBC'de şikayette bulunduğu, sunucunun buna karşın televizyonda çıkmaya devam etmesinin ardından The Sun gazetesine ihbarda bulunduğu aktarılmıştı.

Çocuğun ebeveynlerinin durum ortaya çıkınca 19 Mayıs tarihinde BBC'de şikayette bulunduğu, sunucunun buna karşın televizyonda çıkmaya devam etmesinin ardından The Sun gazetesine ihbarda bulunduğu aktarıldı.

Gazeteye konuşan anne, şu anda 20 yaşına gelen kızının kokain bağımlısı olduğunu, bunun nedeninin BBC sunucusunun kendisine bunun için maddi destek sağlaması olduğunu öne sürmüştü

Anne, gazeteye yaptığı açıklamada, "BBC'deki bu adamı çocuğumun hayatını mahvettiği, çocuğumun masumiyetini aldığı ve çocuğumu öldürebilecek kokain için kendisine para verdiği için suçluyorum. Onu televizyonda gördüğüm her an midem bulanıyor" demişti

Çocuğun ve BBC sunucusunun kimliği henüz açıklanmadı.