BBC ve İsrail’e 'Twitter'dan müdahale: 'Hamas'la IŞİD düşman, Filistinliler de insan'

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin savaşında yaşanan ölümleri ayrımcı şekilde aktardı.

BBC'nin paylaşımında "İsrail'in 'misilleme için' başlattığı hava saldırılarında 500'den fazla kişinin 'öldüğü" belirtilirken "Hamas'ın cumartesi başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişinin 'öldürüldüğü" ifade edildi.

Filistinlilerin “öldüğü”, İsraillilerin “öldürüldüğü” ifadelerine Twitter’ın (X) eklediği “Okuyucular, insanların bilmek isteyebileceğini düşündükleri içerikler ekledi” notta, “Bu yazıdaki dile dikkat edin” uyarısı yapıldı.

Twitter’ın eklediği okuyucu notunda şu ifadeler yer aldı:

“Bu yazıda kullanılan dile dikkat edin.

İsrailliler 'öldürülür', Filistinliler 'ölür'.

Amaç, bazı ölümlerin doğal veya açıklanamaz olduğu, bazılarının ise somut şiddet eylemlerinin sonucu olduğu algısını yaratmaktır.”

Notun altına kaynak olarak da “New York Times:Filistin mücadelesini bozuyor’” başlığına ilişkin “Birinci ve ikinci Filistin intifadalarına ait Amerika haberlerinde Filistin karşıtı önyargılılık üzerine örnek bir çalışma” isimli MIT’den Holly M. Jackson’ın çalışması konuldu.

İsrail’in devlet hesabına da düzeltme

Bir diğer okuyucu düzeltmesiyse İsrail'in resmi hesabının paylaşımına geldi. Paylaşımda “Hamas=IŞİD. Bunu hatırlayın.” ifadeleri yer aldı. Yine okuyucuların eklediği “Okuyucular, insanların bilmek isteyebileceğini düşündükleri içerikler ekledi” notunda online gazete olan The Times of Israel’in 31 Ağustos 2019 tarihli bir haberi kaynak gösterilerek dikkat çekildi. Haber’in başlığıysa İsrail’in paylaşımını yalanlayan bir analizden oluşuyor.

Notta The Times of Israel’in kaynak gösterildiği haber metninden şu alıntılar yapıldı:

“Hamas ve IŞİD birbirlerinden nefret ediyor - Times of Israel

‘IŞİD, Hamas'ı ve destekçilerini mürted (İslam’dan çıkan) olarak görüyor.’

‘Hamas, IŞİD destekçilerini toplu olarak tutukladı’”