BBC sunucusu Lineker İngiltere'nin göçmen yasa tasarısını 1930 Almanyası'na benzetti

İngiliz yayın kuruluşu BBC sunucusu ve İngiltere'nin eski milli futbolcusu Gary Lineker, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, hükümetin yeni göçmen yasa tasarısını video mesajla açıkladığı Twitter paylaşımına, "Aman Tanrım, bu korkunç ötesi" yorumunda bulundu.

Lineker, bu yorumun ardından kendisini eleştiren takipçilerine verdiği yanıtta, İngiltere'nin büyük Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci kabul ettiğini belirterek, "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?" ifadesini kullandı.

Lineker'ın Twitter'daki yorumlarına hem iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri hem de tasarıyı duyuran Bakan Braverman tepki gösterdi.

Lineker, gelen tepkilerin ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise "İfade özgürlüğü savunucularının bu sabah aynı fikirde olmadıkları kişilerden sessizlik talep ettiklerini görmek harika" yorumunda bulundu.

Lineker, daha sonraki Twitter paylaşımında ise kendisine destek verenlere teşekkür etti ve "Bunun anlamı çok büyük. Sesi çıkmayanlar için konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'Büyük hayal kırıklığına uğradım'

Braverman, BBC sunucu Lineker'ın yorumunun ardından değerlendirmesinin sorulması üzerine, büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, "Yasal, gerekli ve temelde merhametli olan tedbirlerimizi 1930'ların Almanyası ile eş tutmak sorumsuzluktur ve bu nitelendirmeye katılmıyorum" dedi.

Sunucu Lineker'ın, görevinden istifa etmesi ya da görevden alınması gerekip gerekmediği sorusuna ise Braverman, "Bu BBC'yi ilgilendiren bir konu ve buna onlar karar verecektir" yanıtını verdi.

Öte yandan, iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri de Lineker'ı sert şekilde eleştirdi ve görevden alınması çağrısında bulundu.

'Sunucumuzla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız'

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gary Lineker ile konuşulacağını ve kendisine sorumluluklarının hatırlatılacağını bildirdi.

Sözcü, "BBC'nin yayınlanan sosyal medya kılavuzu var. Bizim için çalışan kişiler sosyal medyayla ilgili sorumluluklarının farkındalar. Gerektiğinde uygun iç süreçlerimizi başlatırız" değerlendirmesinde bulundu. (AA)