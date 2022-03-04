BBC, Rusya'daki çalışmalarını askıya alıyor

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Rusya Parlamentosu'ndan bugün geçen kararla birlikte, Rusya ordusu hakkında kasıtlı olarak "sahte" haberler yapılması halinde ceza uygulaması yasası onaylandı. BBC kararın ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

BBC'den yapılan açıklamada, Rusya Parlamentosu'nda geçen yasanın ardından ülkedeki tüm gazetecilerin ve çalışanların çalışmalarının geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, yeni mevzuatın "bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini" söylerek karara tepki gösterdi. Davie yaptığı açıklamada, "Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bize tüm BBC News gazetecilerinin ve Rusya Federasyonu içindeki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka bir seçenek bırakmıyor. Rusça BBC News hizmetimiz Rusya dışından hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

BBC Genel Müdürü, "Haber hizmetlerimizi kullanan milyonlarca Rusya vatandaşı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere doğru ve bağımsız bilgiler sunmaya kararlıyız. Ukrayna'daki ve dünyadaki gazetecilerimiz Ukrayna'nın işgali hakkında haber yapmaya devam edecekler" diye konuştu.