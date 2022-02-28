BBC Nazi işbirlikçisi faşisti, 'anti-Sovyet savaşçısı' olarak adlandırdı

BBC'nin internet sitesinde yayımlanan, "Putin Ukrayna Ordusuna 'iktidarı eline al' dedi" haberinde, II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna işgalinde Nazi işgalcileriyle işbirliği yapan Stepan Bandera "Sovyet karşıtı savaşçı" olarak nitelendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Banderacı gruplara ilişkin "neo-Naziler" sözlerini haberine taşıyan BBC, grubun ismini aldığı Stepan Bandera'yı "Sovyet karşıtı savaşçı" olarak adlandırdı.

Stepan Bandera'nın II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'da Nazi işgalcilerle işbirliği yaparken yönettiği OUN adlı çete Nazi kontrolü altındaki topraklarda pogromlar düzenlemişti. Bandera ayrıca, Ruslara, Polonyalılara ve Yahudilere yönelik ırkçı görüşleriyle de tanınıyor, özellikle Rusların ve Polonyalıların zorunlu göçünü savunuyordu.