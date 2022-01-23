BBC İstanbul Bürosu'nda grev 10. gününde

BBC İstanbul Bürosu'nda grevdeki gazeteciler yoğun kar yağışına karşın grevin 10. gününde işyeri önünde nöbeti sürdürüyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gözlerimizdeki ‘kar’arlılığı görüyor musunuz? BBC grevi 10. gününde" denildi.

TÜİK’in yüzde 36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı yüzde 82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC yüzde 20 zam öneriyor. BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan gazeteciler adına TGS adil bir teklif gelmedikçe greve devam edeceklerini, hakları olandan vazgeçmeyeceklerini belirterek 10 gün önce greve çıkmıştı.