BBC İstanbul Bürosu 14 Ocak'ta greve gidiyor

📢 Hazırlıklar tamam!



BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alacağız! #BBCdeGrevVar pic.twitter.com/5mvC0A8KPG