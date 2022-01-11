BBC İstanbul Bürosu 14 Ocak'ta greve gidiyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 'BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BBC'yle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Aralık 2021'de grev kararı aldığını duyurmuştu.

Sendika bugün yaptığı açıklamada, 14 Ocak Cuma greve çıkacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle: 

"BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alacağız!"

Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: Simidimiz ve hürriyetimiz için...