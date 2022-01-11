BBC İstanbul Bürosu 14 Ocak'ta greve gidiyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BBC'yle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Aralık 2021'de grev kararı aldığını duyurmuştu.
Sendika bugün yaptığı açıklamada, 14 Ocak Cuma greve çıkacaklarını duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:
"BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alacağız!"
📢 Hazırlıklar tamam!— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) January 11, 2022
BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alacağız! #BBCdeGrevVar pic.twitter.com/5mvC0A8KPG