BBC 'düz dünyacılar'a yayınlarında yer vereceğini duyurdu

İngiltere'nin kamusal yayın kuruluşu BBC, dünyanın düz olduğunu savunanlara yayınlarında "farklı bakış açılarını" yansıtmak adına yer vereceğini duyurdu.

BBC'nin editoryal politika direktörü David Jordan, İngiltere Parlamentosu'nun Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi'ne yaptığı konuşmada yayın kuruluşunun "tüm bakış açılarını" yansıtmasının "mutlak olarak kritik önemde" olduğunu söyleyerek düz dünyacılara da platform sağlayacaklarını kaydetti.

Jordan "düz dünyacıların dünyanın yuvarlak olduğuna 'inananlar' kadar yayınlarında yer almayacağını" söylerken, ancak nadir olarak "bir düz dünyacıyla söyleşi yapmanın uygun olabileceğini" savundu.

BBC yetkilisi kuruluşun "iptal kültürü"nü (cancel culture) benimsemediğini söyledi.