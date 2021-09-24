'Bazı Türk müteahhitler ülkeyi terk ediyor’ iddiası: BAE hazırlığı...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Uğurlu sayı 45 bin" başlığıyla yazdığı yazıda müteahhitlerle ilgili bazı iddialarda bulundu.

'Bakanlık istedi diye ihaleye katıldı' iddiası

Dün gerçekleştirilen, Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesinin Çeşmeli Kızkalesi kesiminin yap işlet devret ihalesine teklif veren yalnızca bir firmanın olduğunu yazan Altaylı, "O firmanın da pek gönüllü olmadığı, ihaleyi yapan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’nın “güçlü arzusu” sonucu ihaleye katıldığı dedikoduları var. Bilmem yalan bilmem sahi. Sonuçta tek katılımcı vardı ve tek teklif ondan geldi" diyerek teklif veren firmanın ‘Kolin’ olduğunu söyledi. Altaylı Kolin İnşaat’ın da ihaleye gönülsüz katıldığını vurguladı.

'BAE ve Avustralya'ya gidiyorlar'

Altaylı, yazısına bazı Türk müteahhitlerin yurt dışına yerleşme planları olduğu iddiasına da yer vererek şöyle devam etti:

“Bu arada bazı tanınmış, bilinmiş müteahhitlerin kendileri için başka ülkelerde bir gelecek hazırlama peşinde olduğu iş çevrelerinde ve bankacılık çevrelerinde çok konuşulur oldu son zamanlarda. Bunlardan çok bildik birinin umulanın aksine gayrı menkul yatırımları yaptığı Avrupa ülkelerinden birine değil, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşmeye hazırlandığı, burada kendine bir hayat kurduğu anlatılıyor.”

Fatih Altaylı başka bir müteahhit için de benzer iddialarda bulunarak, "Aynı kaptan yemek yiyen bir başkasının ise iyice uzağa gitmeye hazırlandığı ve Avustralya’da epey bir yatırım yaptığı ve 2 sene içinde ailece Avustralya’ya göçebilecek şekilde organize olduğu konuşuluyor. Bütün bu hazırlıkların kokusunun devleti yönetenlere kadar gittiği ve bu müteahhitlerin “üzerinin çizildiği” de Ankara’nın dedikoduları arasında" ifadesini kullandı.