Bazı kararlara imza atmayınca istifaları istendi, istifa etmeyince görevden alındılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi altı ismi görevden aldı, beş isim atadı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre YÖK üyeleri Zeliha Koçak Tufan, Abdullah Kaya, Murat Tuncer, Mehmet Şişman, Hayati Develi ve Mustafa Çiçekler’in görevlerine son verildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, bu altı ismin daha önce istifa etmelerinin istendiği ancak istifaya yanaşmamaları üzerine görevden alındıkları öne sürüldü. İddiaya göre, YÖK toplantısı öncesi üyelere gündem iletilmesi uygulaması son dönemde rafa kaldırıldı. Önceden dağıtılan gündemde yer almayan konuların toplantıda gündeme getirildiği, bazı konular için “tartışmaya kapalı” denilerek baskı yapıldığı, toplantıda konuşulmayan konulara ilişkin kararların üyelere iletilerek imzalarının istendiği belirtildi. Sekiz isim buna karşı çıktı, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından bu isimlerin istifası istendi. İki ismin istifa ettiği, altı ismin de dün yayımlanan kararla görevden alındığı ileri sürüldü.

Daha önce konuyu Meclis’e taşıyan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Kararlara imza atmayan üyelerin YÖK başkanı tarafından istifasının istenmesinin sebepleri neler? Başkanın bazı kurul üyelerinin istifasını istemesi hususunda baskı altına alındığı iddiası doğru mu?” sorularını yöneltti.

Bilal Erdoğan nikah şahidiydi

Altı ismin yerine Cevahir Uzkurt, Halit Eyüp Özdemir, Ayşen Gürcan, Mürteza Bedir ve Haldun Göktaş atandı. Atananlar isimlerden birinin ilahiyat, diğerinin imam hatip kökenli olması dikkat çekti.

Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık yaptı, halihazırda aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevli. Özdemir’in, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da okulu olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu iddia edilirken açık kaynaklarda mezun olduğu liseye ilişkin bilgi bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nin hukuk müşavirliğini yürüten Özdemir’in nikâhında şahitliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Koca, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve Bilal Erdoğan yaptı.

Gürcan ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinde, 28 Ağustos 2015-17 Kasım 2015 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Gürcan, 2021’de Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak atanmasıyla da gündeme gelmişti.