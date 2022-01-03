Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Giresun`un Çamoluk ve Alucra ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiğini açıkladı.

Van`ın merkez İpekyolu, Edremit, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Erciş`te olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve Merkez dışında kalan mahallelerimizdeki (köyler) okullarımız 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ancak ilçemiz merkezindeki okullarımız eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir." denildi.

Iğdır`da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyü`nde de okullar bugün tatil edildi.

Kar tatili verilen yerlerde engelliler ve hamile kamu çalışanları da 1 günlüğüne idari izinli sayılacak.