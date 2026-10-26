Bayrampaşa'da İSKİ'nin çalışmasında iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 , 20:05
İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İSKİ'nin yürüttüğü kazı çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Bu sırada çalışma yapan işçilerden 35 yaşındaki Ali Demirci toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ali Demirci'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışında geçici aksamalar yaşandı.
Bölgedeki altyapı çalışmaları durdurulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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