Bayramoğlu'ndan Egemen Bağış'la çekilen fotoğrafa ilişkin açıklama: Devletin uçağında çekildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binen isimlerden olan Egemen Bağış'a ilişkin haberlerde kullanılan fotoğrafa ilişkin Ali Bayramoğlu'ndan açıklama geldi.

Haber Merkezi

Sezgin Baran Korkmaz’ın özel uçağını şimdilerde Prag büyükelçisi görevinde bulunan Egemen Bağış’ın da kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bu haberde kullanılan fotoğraflarda yer alan "yazar" Ali Bayramoğlu, Serbestiyet’e yaptığı açıklamada, “O fotoğraf 2011’de Egemen Bağış Baş Müzakereciyken bir yurtdışı gezisi dönüşü çekildi. Uçak devletin uçağıydı, SBK’nın değil" dedi.

Bayramoğlu, “O fotoğraf 2011’de Egemen Bağış AB Baş Müzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" ifadesini kullandı.

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