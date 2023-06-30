Bayram tatilinde Kemer'in nüfusu 4 katına çıktı

Kemer ilçesindeki oteller, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus 200 bini aştı. 49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu günübirlik ziyaretçiler ile 4 katına çıktı.

DHA’nın haberine göre sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçi ağırlayan ilçe, onlarca ülkeden turiste ev sahipliği yapıyor.

124 bin yatak kapasitesi doldu

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, bayram tatili sürecinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Günübirlik ziyaretçiler ile ilçede tatil yapanların sayısı 200 bini aştı" dedi.

130 bin konaklayan 70 bin günübirlik

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise "Kemer'deki tesislerde 130 bin civarında konaklayan misafirimiz var. Günübirlik gelenler, Antalya'dan ve diğer şehirlerden gelenler ile tatilci sayısı 200 bini aşıyor" diye konuştu. 130 bin konaklayandan 70 binin günübirlik olduğunu belirtti.