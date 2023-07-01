Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

9 günlük Kurban Bayram tatilinin bitimine kısa süre kala tatilcilerin dönüş yolculukları başladı.

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkiinde İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluştu ancak ulaşım aksamadı. Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı. Marmaris, Fethiye ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.

Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Bodrum'da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.