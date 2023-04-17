Bayram şekerleri de zamlandı

ABD merkezli gıda firması Mondelez International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, bayram şekerlerine zam geldiğini duyurdu.

Buna göre, bayramda ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu yıl tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2,5 kilogram olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1,2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.