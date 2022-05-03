'Bayram namazına geç kaldım' dedi, kadını darp etti

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya, sabah saatlerinde aynı işyerinde çalıştığı Erkan Şahin tarafından geç kaldığı bahanesiyle darp edildi.

DHA'nın haberine göre Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin'in Kaya'yı darp ettiğini gören çevredekiler olaya müdahale etti. Saldırganın "Senin yüzünden bayram namazına gidemedim" dediğini aktaran Kaya, "Çalıştığımız şirkete yaşananları anlattım. Kendileri işten çıkardıklarını söylediler. Kendisinden de şikayetçi oldum. Darp raporunu aldım" dedi.

Kaya, "Üzerime yürüyerek boğazımı sıktı. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. İşe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce işyerindeydim" dedi.