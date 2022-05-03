Eski eşi tarafından bıçaklanan Zeynep Koyun yaşamını yitirdi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde Bilal G., boşandığı eşi Zeynep Koyun’un dedesiyle birlikte yaşadığı evine gitti. Bilal G, eski eşi Koyun’a bıçakla saldırdı.

DHA'nın haberine göre, göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.