Bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşı tahminini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" derken, bu açıklama sonrası ikaramiye miktarı tartışma konusu oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, ekonomist Ahmet Kurtuluş, "Bayram ikramiyeleri şu anda geçen sene itibarıyla bin 100 lira üzerinden ödeniyordu. Bu çok uzun bir süredir ödenen bir rakamdı. Emekliler yaklaşık olarak 3-4 yıldır bin 100 lira bayram ikramiyesi ödemesi alıyordu. Bu sene itibarıyla yüzde 100’lik artışla 2 bin liraya yükseltildi. Enflasyondaki artış göz önüne alındığında bu rakam da yeterli görülmüyor. Dolayısıyla seçim döneminde olduğumuz bu süreçte rakamın 3 bin-4 bin TL bandına yükseltileceği düşüncesindeyiz" dedi.

En düşük emekli maaşına dair de konuşan Kurtuluş, "Temmuz döneminde beklentinin karşılanacağı kanaatindeyiz. En düşük emekli maaşının 10 bin TL ile 11 bin TL arasında belirleneceği kanaatindeyiz. Böylelikle de asgari ücrete biraz daha yaklaşmış olacaktır" dedi.