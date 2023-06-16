Bayram dolayısıyla bazı köprü, otoyol ve ulaşım araçları ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ile üç büyük şehirdeki belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak.

Haber Merkezi

Kurban Bayramı boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Belediyelerin işlettiği toplu taşıma seferleri de ücretsiz olacak

28 Haziran Çarşamba günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü gece yarısına kadar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İzban seferleri ücretsiz olacak.

Belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma seferleri de ücretsiz olacak.