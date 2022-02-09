Bayraktarlar Bakü'de Aliyev'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’ye giden Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da düzenlenecek olan TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, “Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir” ifadesini kullandı.