Ukrayna Türkiye'den aldıkları SİHA’ları test edecek

Ukrayna, Rusya-Ukrayna krizinin ardından geniş çaplı bir tatbikat düzenleyecek. 10 Şubat’ta başlayacak tatbikatın, Rusya’nın Belarus ile düzenlediği tatbikatlara karşılık planladığı kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, 10-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek tatbikatın, Rusya’nın Belarus ile Ukrayna sınırı yakınlarında düzenlediği tatbikatlara yanıt niteliğinde olduğunu kaydetti. Reznikov, bu tatbikatta Türkiye’den satın alınan silahlı insansız hava araçları (SİHA), ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İsveç yapımı NLAW füzelerinin test edileceğini belirtti.

Ukrayna, Bayraktar TB2 SİHA’larını Ekim ayında ilk kez ülkenin doğusundaki güçlere karşı kullandığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında bu durumdan rahatsızlığını iletmişti. Putin, Ukrayna’yı “Bayraktar SİHA’larının kullanılması” gibi provakatif askeri eylemlere geçmekle suçlamıştı.



