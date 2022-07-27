'Bayraktar üretiminde Rus-Türk işbirliği' sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov'a bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'taki görüşmede Bayraktar İHA'larının üretimi konusunda Baykar Makina ile işbirliğinin ele alınıp alınmayacağı soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

Putin ve Erdoğan'ın kısa süre önceki temaslarında askeri-teknik işbirliği konusunu farklı boyutlarıyla istişare ettiğini anımsatan Peskov, neredeyse her görüşmede farklı boyutların ele alındığını ve askeri-teknik işbirliğinin Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini kaydetti.